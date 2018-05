Leerlingen basisschool Heikant op bezoek in volkstuintjes 08 mei 2018

02u47 0

De vijfdeklassers van basisschool Heikant ontdekten de Volkstuintjes in de Stokstraat in Zele. Compostmeester Hugo Tackaert wachtte de leerlingen op om hen een deskundige uitleg te geven over de werking van een compostvat.





"Een compostvat is niet gewoon een ton, je kan er heel wat mee doen en je spaart meteen wat centjes uit als je het vat gebruikt."





Juf Nathalie Coolsaet zorgde op school ook al voor een moestuintje, maar ze wilde de leerlingen nu ook laten kennismaken met een echte volkstuin.





(KDBB)