Leerkrachten PCVO Scheldeland maken samen boek 'Gastronomische brasserie' 07 juni 2018

Claudine Versluys, docente Hotelbedrijf in Zele en Frederik Bogaert, leerkracht fotografie in Lokeren brengen samen het boek 'Gastronomische brasserie' uit. Allebei geven ze les in volwassenonderwijs PCVO Scheldeland. Zij kookt, hij maakt kunstfoto's van haar werk. "Het klinkt misschien cliché maar koken is een passie die ik met anderen wil delen", zegt Claudine.





Dagelijks experimenteert Claudine samen met haar cursisten en ook als zaakvoerder van cateringbedrijf Alimento is ze dagelijks bezig met koken. "De zin om dit in beeld te brengen werd steeds groter en zo kwam het boek tot stand. Het resulteerde in een boek dat ons beiden nauw aan het hart ligt", zegt Frederik die ook zijn eigen opnamestudio Artitec Fotografie heeft. (KDBB)