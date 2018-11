Leerkrachten en ouders van kleuterschooltje Kamershoek slaken noodkreet: “4 extra leerlingen nodig om sluiting af te wenden” Yannick De Spiegeleir & Johan Picqueur

06 november 2018

19u53 65 Zele Het kleinste schooltje van Zele is met sluiting bedreigd. Dit schooljaar telt de kleuterafdeling van De Vlinderboom in Kamershoek slechts acht leerlingen. “Nog dit schooljaar moeten er vier extra leerlingen worden ingeschreven om een sluiting af te wenden”, klinkt het.

Een mooie groene ligging naast een boerderij. Een grote tuin met speeltuigen én kippen waar de kleuters zich kunnen uitleven. Eén groot klaslokaal met leerlingen van het eerste tot de derde kleuterklas die een persoonlijke begeleiding krijgen van hun juffen Tina en Ilse.

De wijkschool in Kamershoek van De Vlinderboom telt flink wat troeven. Toch hangt een sluiting als het zwaard van Damocles boven de toekomst van het kleinste schooltje van Zele. “Ik sta hier al tien jaar voor de klas. Op het toppunt hadden we 24 leerlingen, maar nu lopen er hier nog slechts acht kindjes school”, steekt juf Ilse Van Haever van wal.

Dat zijn er vier minder dan het minimumaantal dat de wet voorschrijft om een school open te kunnen houden. “Tegen 2019 moeten we opnieuw twaalf leerlingen tellen, want anders dreigt een sluiting”, weet juf Ilse.

Ondanks de kleinschalige aanpak van de school, kiezen heel wat ouders voor de nabijgelegen Vlinderboomvestiging Avermaat in de gelijknamige Zeelse wijk. Daar zijn er naast een afdeling lagere school ook drie aparte kleuterklassen én een naschoolse opvang die er in Kamershoek niet is. “Als de schooldag hier afgelopen is, voer ik de kinderen met mijn eigen auto naar de naschoolse opvang in Avermaat, maar sommige ouders vinden het handiger om hun kinderen meteen naar Avermaat te sturen. Zeker als hun zus of broer er al op de lagere school zit zodat ze hen niet op verschillende locaties moeten ophalen.”

Ondanks het praktische nadeel van het ontbreken van een naschoolse opvang, gelooft juf Ilse in de toekomst van haar schooltje. “Door hen samen in een klasje te zetten, steken de leerlingen van de eerste kleuterklas heel wat op van hun oudere klasgenootjes. Ook het persoonlijke contact met de kinderen en de ouders aan de schoolpoort is veel intenser omdat het hier zo kleinschalig is.”

Dat bevestigt Nikita Reniers, mama van Mathew (3) en Andrew (5) die als broertjes samen in de klas zitten in Kamershoek. “Ik ben zeer tevreden over de aanpak van de school. Het is leuk dat er zo’n persoonlijk contact is. Ik heb vroeger in Brussel gewoond en in zo’n grootstad is het natuurlijk helemaal anders. Ik ben momenteel zwanger en ik hoop dat ik mijn jongste kindje net als Matthew en Andrew nog school zal kunnen lopen in Kamershoek. Het zou bijzonder jammer zijn als het schooltje verdwijnt.”

Ouders die interesse hebben in de werking van de school kunnen contact opnemen via ilsedolfijn@hotmail.com of 052/44.75.43.