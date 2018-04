Leekrachten: "Nu leren we onze leerlingen ook eens in een ontspannen setting kennen" 27 april 2018

Behalve heel wat leerlingen, nemen ook leerkrachten een rol voor hun rekening. "We leren onze leerlingen zo eens in een andere, meer ontspannen, setting kennen", zegt Tina Duerinckx die de rol van 'Lily' speelt. "Bovendien is het fijn om de leerlingen te zien groeien" zegt Eva Rupus, hier 'de kwaaie' Miss Hannigan, hoofd van het weeshuis. "Bovendien is het contact met de leerlingen veel losser. Hier mogen ze ons aanspreken met onze voornaam en dat zorgt meteen voor een andere sfeer", zegt Jurgen Sampels, aka Rooster Hannigan. "De ideale manier om onze passie voor theater door te geven aan de leerlingen", besluit Grace Farrel, op school ook wel eens mevrouw Sabine Caluwaert genoemd. (KDBB)