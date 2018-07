Leefbaarder Zele maakt eerste namen bekend 07 juli 2018

02u39 0 Zele De nieuwe politieke partij Leefbaarder Zele maakte zeventien van de kandidaten bekend waarmee ze in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken.

Dat Francis De Donder, stichter van de partij, de lijst zou trekken, was al langer bekend. Met wie De Donder naar de verkiezingen zou trekken, was nog niet geweten. "Het werden kandidaten uit de verschillende leeftijdsgroepen", zegt De Donder. Opvallende kandidaat is Tamara Van Laere (42). Zij kwam zes jaar geleden op voor N-VA en haalde toen een zitje in de gemeenteraad. Later ging ze zetelen als onafhankelijk oppositieraadslid.





Een andere bekende is Anna Cambier (74). Zij is vandaag met pensioen, maar baatte een groot deel van haar leven een frituur op het Kouterplein uit. Onder de kandidaten ook heel wat jonge mensen: student Allesandro Heirman (20), Mathieu Gosset (21) volgt een pilotenopleiding, Evelyn Backx (21), Tatiana Huyge (25) en de 28-jarige Sven Van Quaquebeke. Ook volgende kandidaten komen op voor Leefbaarder Zele (LZ): Leo van der Rijt (44), Steven De Strooper (46), Nina Baek (32), David Boel (35), Leen De Bock (35), Tom Van Mossevelde (39), Marc Ronsse (60), Peter De Wolf (44) en Cindy Christiaens (45).





"We willen vooral een properder en veiliger Zele. We dragen de slogan 'regels zijn regels voor iedereen' dan ook hoog in het vaandel", aldus De Donder. (KDBB)