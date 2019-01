Laadbak aan bouwkraan waait tegen dakgoot en zorgt voor lichte schade Koen Baten

Op de Gentsesteenweg in Zele waaide zondagavond een laadbak van een bouwkraan tegen een woning. De hevige windstoten van zondagavond zette de laadbak in beweging. Hij kwam tegen een dakgoot van een woning terecht, die zeer lichte schade opliep. De brandweer van Zele kwam ter plaatse om de laadbak te zekeren. Even later kwam ook de aannemer ter plaatse om het probleem te verhelpen.