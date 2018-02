Kunstproject om laatste honderd dagen te vieren 02 februari 2018

De leerlingen van het zesde jaar van het OLVI-Pius X vieren vandaag hun honderd laatste lesdagen. Dat doen ze met een toonmoment waaraan ze samen met Piazza dell'Arte een week lang werkten.

De voorbije week waren de kunstenaars van Piazza dell'Arte vzw een hele week aan de slag in het OLVI-Pius X in Zele. Samen met de leerlingen van het laatste jaar werkten ze een artistieke voorstelling uit om de laatste honderd dagen van hun middelbare schoolcarrière te vieren. "Alles komt vanuit de leerlingen zelf. Wij bieden enkel materiaal en we begeleiden waar de leerlingen dat nodig vinden", zegt Bart Rooms, die net als alle andere begeleiders kunstenaar is in het dagelijks leven. Bart is muzikant en producer, verder zijn er onder andere nog dansers en beeldende kunstenaars die het proces begeleiden. "We geven zeker geen workshops waarbij we de leerlingen iets willen leren, we gaan samen aan de slag en creëren iets origineel."





Begeleider Dimitri hielp de leerlingen dan weer om geluiden en muziek te maken tijdens het 'sound lab'. "De muziek vertelt een verhaal en komt, net als alle andere geluiden, samen in een show waarin alle verschillende kunstwerken een plekje krijgen." Die shows worden vanavond getoond aan familie en vrienden van de laatstejaars. (KDBB)