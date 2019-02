Kunstmarkt Montmartre krijgt XL-versie Yannick De Spiegeleir

17 februari 2019

12u47 0 Zele De gemeente Zele organiseert op zondag 19 mei voor de 5de keer de gezellige kunstmarkt in openlucht. Voor deze feestelijke editie wordt de naam omgetoverd in Montmartre XL.

De Montmartre te Zele is een tweejaarlijks evenement en ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste openlucht kunstmarkten van Vlaanderen.

Er wordt opnieuw teruggegaan naar de oorspronkelijke locatie, namelijk het sfeervolle Fonteinhof en een aansluitend gedeelte van het marktplein.

Met deze uitvergrote editie wil de organisatie ook een nieuw record vestigen van zowel deelnemers als bezoekers. Deelname vanuit een atelier van zowel een groep als individueel is mogelijk. Men kan als schilder, tekenaar, fotograaf, beeldhouwer, ontwerper, glaskunstenaar, graficus, illustrator,…. deelnemen.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht op de website van cultuurcentrum De Wiek (www.dewiek.be) waar je ook het inschrijvingsformulier kan terugvinden.

“Voor deze vijfde feesteditie van Montmartre willen we nog meer mensen op de been brengen dan de vorige jaren. Er is een divers aanbod van activiteiten voor zowel jong als oud. Je zal er een hele dag kunnen vertoeven”, zegt schepen van Cultuur, Kunst en Erfgoed Thomas Bauwens (CD&V).