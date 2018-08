Kunstkring Were Di viert 65ste verjaardag op de fiets Katrijn De Bleser

20 augustus 2018

15u20 1

Koninklijke Kunstkring Were Di bestaat 65 jaar en viert dat met een artistieke en ludieke fietstocht. Op het programma staat twintig kilometer fietsplezier, met tussenstop en animatie. Na de tocht kunnen deelnemers even uitblazen bij wat muziek, hapjes en drankjes. Afspraak op zondag 2 september, om 13.30 uur aan de lokalen van Were Di achter de bibliotheek, Lokerenbaan 43. Deelnemen is gratis.