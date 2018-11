Kunstkring Were Di onthult standbeeld van stichter Robert Arens Yannick De Spiegeleir

12 november 2018

13u46

De Zeelse Kunstkring Were Di bestaat 65 jaar en dat moet gevierd worden. Op de hoek van de Dreef en de Minister E. Rubbenslaan onthulden de bestuursleden afgelopen weekend een standbeeld van hun stichter en eerste voorzitter Robert Arens in samenwerking met Davidsfonds Zele.

Arens hield Were Di in 1953 boven de doopvont. De kunstschilder was schoolinspecteur van beroep. Hij zorgde ervoor dat naast het artistieke ook kunstonderwijs een plaats kreeg bij de koninklijke vereniging. Na de feestelijke inhuldiging, vond er ook nog een academische zitting plaats, gevolgd door een receptie in de raadzaal van het gemeentehuis. Het jubileum werd beklonken met een feestmaal in het Gildenhuis.