Kunstkring Were Di bezoekt Sluis 19 april 2018

02u52 0

Kunstkring Were Di organiseert een cultuuruitstap naar Sluis. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de daguitstap. Op het programma staan een bezoek aan het Belfort van Sluis en aan het Bizarium, dat is een museum van bizarre uitvindingen zoals een vliegfiets, een wandelende duikboot, een haargroeihelm en een zwemparaplu. Tijdens de bezoeken wordt er tijd gemaakt om leuke weetjes te ontdekken. Deelenemen aan de daguitstap kost 25 euro voor leden, andere sympathisanten betalen 27 euro. Dat is exclusief eten. Het vertrek is voorzien om 9 uur aan het Henri Van Daelecentrum. Inschrijven kan nog tot 24 april via maria.verheirstraeten@telenet.be. (KDBB)