Kunstenaars gezocht voor project 'GlaZart' 31 januari 2018

02u42 0

De cultuurdienst van Zele zet dit voorjaar 'GlaZart' op poten, een gloednieuw kunstproject dat draait om raamtekeningen. "We roepen alle kunstenaars, ateliers en creatieve denkers op om samen met ons de mooiste glasgevels van Zele te betekenen tot één gigantisch kunstwerk", klinkt het bij de cultuurdienst. Als techniek voor het project worden witte raamstiften gebruikt en de uitwerking is voorzien tussen 12 en 19 mei 2018. Creatievelingen kunnen meer informatie krijgen op de cultuurdienst in gemeenschapscentrum De Wiek.





(KDBB)