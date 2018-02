Kunst Nu zet 'Wit' centraal in De Welle 16 februari 2018

De kunstenaars van kunstvereniging 'Kunst Nu' hebben een thematentoonstelling in dienstencentrum De Welle. Alle werken die er getoond worden, staan in het thema 'Wit'. "Wit is de kleur van het begin en het einde. Baby's krijgen witte luiers en witte doopkleedjes. Wit is de kleur van geboorte en van rouw, een meditatie over vergankelijkheid, die van mensen, die van steden", citeert An Van Gassen van Kunst Nu een stukje van 'Wit is altijd Schoon'. "De tekst sluit direct aan bij onze expo. Elke kunstenaar ging op zijn eigen manier met wit aan de slag, met verschillende technieken, figuratief of abstract werk." De expo loopt nog tot 29 juni in de gangen van het OCMW-dienstencentrum De Welle, Koevliet 3 in Zele.





(KDBB)