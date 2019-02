Kunst Nu exposeert in Ter Welle Yannick De Spiegeleir

13 februari 2019

In dienstencentrum Ter Welle aan de Koevliet organiseert Kunst Nu vanaf vrijdag 15 februari een tentoonstelling in het teken van het thema ‘spiegel’. “Je krijgt niet enkel de verschillende interpretaties van het thema door onze kunstenaars te zien, maar ook hun verscheidenheid in beeldtaal: schilderijen met een bijzondere invalshoek, fotografie, beeldhouwwerk en installaties”, nodigt An Van Gassen van Kunst Nu uit. De werken zijn te bewonderen tijdens de openingsuren van het dienstencentrum nog tot en met 30 juni. Meer informatie via www.kunst-nu.be.