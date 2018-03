Koop stukje van zonnepanelen 07 maart 2018

Zelenaars kunnen binnenkort deelnemen aan zonnedelen. Dat is een concept van mee investeren in een zonnepark om zo de individuele energiefactuur te verlagen. Het was oppositiepartij CD&V die met het voorstel kwam. "Niet iedereen heeft de middelen om te investeren in zonnepanelen. Maar aan de hand van zonnedelen krijgt wel iedereen de kans om te investeren in een zonne-installatie op een ander dak. Vanaf het najaar is dat in Vlaanderen mogelijk. Ook lokaal moeten we een duidelijke klimaatkoers uitzetten. Met het voorstel om alles in gereedheid te brengen om zonnedelen mogelijk te maken, zetten we een stap vooruit", zegt Hans Knop (CD&V). De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed en zal nu een inventaris opmaken van geschikte daken van gemeentegebouwen. (KDBB)