Koninklijke Volkstuinen zet Georges in bloemetjes na 30 jaar voorzitterschap Yannick De Spiegeleir

05 maart 2019

14u18 0

De leden van vzw Koninklijke Volkstuinen van Zele hebben onlangs Georges Pletinck in de bloemetjes gezet. Hij is al dertig jaar lang voorzitter van de tuiniers. “Georges is een verzoener, en wist conflictjes steeds zeer subliem op te lossen en iedereen op één lijn te krijgen. Achter elke sterke man staat een sterke vrouw”, stelt Open Vld-raadslid en voormalig schepen Geert Roosenboom, die de bloemen uitreikte aan Georges. “Agnes Van De Wielle heeft haar man steeds met raad en daad bijgestaan en is Georges’ rots in de branding.” De Koninklijke Volkstuinen telt ruim 210 leden onder en kende de afgelopen jaren een groei.