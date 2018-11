Knuffelturnen bij ROTZ Geert De Rycke

21 november 2018

16u30 0

Bij ROTZ doen ouders en kinderen samen aan knuffelturnen. Een goede manier om meer te bewegen maar ook om samen te genieten.

Acht koppels die bestaan uit een kleuter en een ouder of grootouder nemen deel aan de reeks knuffelturnen in het Zeelse Huis van het Kind, ROTZ. Samen met de Gezinsbond organiseert ROTZ die reeks. “Tijdens de sessie stimuleren we de kleuters om te bewegen. Maar het is meer dan dat”, zegt Tanja Borms die de sessies begeleidt. “Het is net de bedoeling om samen te bewegen, om samen te voelen te genieten en te ontspannen.”

De reeks knuffelturnen bestaat uit vier sessies. “Het is zo’n succes dat er al beslist werd om nieuwe reeksen in te leggen”, aldus de organisatie. Ouders die interesse hebben om samen met hun kleuter aan knuffelturnen te doen, kunnen zich inschrijven via 052/45.98.16 of info@rotz.be