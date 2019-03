Kloddelopers al 15 jaar in de weer voor Roparun Geert De Rycke

18 maart 2019



De Zeelse Kloddelopers bestaan vijftien jaar en dat werd uitgebreid gevierd. De Kloddelopers waren daarmee het eerste Belgische Roparunteam. Roparun is vandaag een vaste waarde in Zele, om niet te zeggen: hét evenement van het jaar. Zowat alle Zeelse verenigingen en alle Zelenaars komen dan naar buiten, verkleden zich in het thema en sommigen trekken zelf een kraampje op. Het grote succes van vandaag begon vijftien jaar geleden al. In 2005 namen de Kloddelopers voor het eerst deel aan Roparun, de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. “Roparun in Zele bestaat natuurlijk niet enkel uit de run, de doortocht is uitgegroeid tot een echt volksfeest in Zele waardoor onze gemeente tien keer uitgeroepen werd tot Roparunstad. Dat is de mooiste plaats op de 530 kilometer lange route van Parijs naar Rotterdam. Verder behaalden we al vier keer de tweede prijs”, zegt voorzitter Lieve Van Cauteren. “Dat is niet alleen aan onze werkgroep van de doortocht te danken, maar aan alle Zelenaars die langs de route iets op poten zetten, van Dijk tot Durmen.” Met de titel van Roparunstad ging steeds een mooi bedrag gepaard waardoor de Kloddelopers over alle jaren heen al 645.000 euro mochten uitdelen aan projecten die mensen met kanker het leven draaglijker moeten maken. Want de slogan van Roparun blijft nog steeds: ‘Leven toevoegen aan de dagen waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.