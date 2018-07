KLJ Zele-Heikant schenkt 6.550 euro aan het Kinderkankerfonds 03 juli 2018

KLJ Zele-Heikant schenkt 6.550 euro aan de afdeling van het Kinderkankerfonds in het UZ Gent. Dat geld zamelden de jongeren in tijdens de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in Zele. Toen organiseerden ze Vive La Vie. "Het idee kwam van Pieter (15). Hij is lid van onze KLJ-vereniging en strijdt zelf tegen kanker. We zetten een groot scherm op en we zorgden voor randanimatie, eten en drinken tijdens de doortocht van de Ronde. Dat leverde een mooi bedrag op", zegt Jolien De Witte. De opbrengst ging naar de afdeling van het UZ Gent waar ook Pieter wordt behandeld. "Met deze gift hoopt Pieter samen met alle leden van de KLJ dat er meer onderzoek naar kinderkanker mogelijk wordt."





