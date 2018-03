KLJ feest ten voordele van Kinderkankerfonds 28 maart 2018

De KLJ'ers van Zele-Heikant trekken komende zondag hun tenten op langs de Gentsesteenweg, waar De Ronde van Vlaanderen passeert. Op het programma staan tal van activiteiten en dat alles ten voordele van het Kinderkankerfonds. Het was KLJ'er Pieter Lerno (15) die op het idee kwam om wat te organiseren tijdens de doortocht van Vlaanderens Mooiste. "Pieter heeft een zeldzame kanker waarvan hij al eens hervallen is. Hij wilde graag wat doen om ook andere kinderen met kanker te helpen en zo kwam hij op het idee om een evenement te organiseren tijdens de doortocht van De Ronde van Vlaanderen", zegt Sarah De Graeve, zelf KLJ'er en nicht van Pieter.





"Langs de Gentsesteenweg zorgen we voor een groot scherm, hapjes, drankjes en kinderanimatie", zegt KLJ'er Stef Van den Brande. Alle informatie is te vinden op de Facebookpagina 'Vive la Vie @ De Ronde'. (KDBB)