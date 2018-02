Kleine wetenschappers leren glas graveren 15 februari 2018

02u29 0 Zele Heel wat kinderen hebben gisteren deelgenomen aan de workshop Glas Graveren van de jeugddienst.

De jeugddienst werkt deze vakantie samen met de sport- en cultuurdienst om leuke activiteiten voor kinderen te organiseren. "Glazen graveren ziet er misschien niet zo moeilijk uit, maar dat is het eigenlijk wel. Het resultaat is wel mooi", klinkt het bij enkele jonge deelnemers.





Experimenten

"We proberen om in de verschillende schoolvakanties wat leuks te organiseren voor kinderen. Deze vakantie staan onder andere glas graveren en chemische experimentjes op het programma. Alle workshops zitten nagenoeg vol. En die waren heel populair; we hebben zelfs drie Chemie-workshops moeten organiseren, in samenwerking met de organisatie Natuur & Wetenschap", zegt Gwen Metdepenningen van de jeugddienst.Ook voor de paasvakantie hebben de drie gemeentelijke diensten al een aanbod klaar. Tijdens de eerste week wordt dat een uitgebreid sportaanbod, de tweede week staan er al een aantal uitstappen op het programma. (KDBB)