Kippenfestijn voor deelname aan 1.000kilometer van Kom Op Tegen Kanker. Geert De Rycke

25 november 2018

01u22 0

Met de organisatie van een kippenfestijn wil team ‘Pijn is tijdelijk - opgeven is voor altijd’ geld in het laatje brengen voor Kom Op Tegen Kanker.

Heel wat mensen zakten af naar zaal De Vlinderboom in Avermaat. Daarmee steunden ze het Zeelse team dat dit jaar voor de derde keer zal deelnemen aan ‘de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker’. Tijdens het hemelvaartweekend fietsen de sportievelingen van team ‘Pijn is tijdelijk - opgeven is voor altijd’ samen duizend kilometer. Om te kunnen deelnemen aan ‘de 1.000 kilometer’ moeten ze 5.000 euro inzamelen. Dat doet het Zeelse team onder andere aan de hand van een kippenfestijn.

“Leuk dat zoveel mensen ons steunen. Bovendien kregen we heel wat steun van sponsors zodat we voor onze tombola mooie prijzen kunnen weggeven”, zegt Leen Colman. Team ‘Pijn is tijdelijk - opgeven is voor altijd’ bedankt alle deelnemers aan het kippenfestijn.