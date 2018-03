Kindergemeenteraad van start 01 maart 2018

In de raadszaal van het gemeentehuis vond gisteren de eerste kindergemeenteraad plaats.

Die debatteert voortaan over items die de kinderen aangaan. Onder meer sport en milieu mogen aan bod komen. "De kindergemeenteraad zal voortaan vier keer per schooljaar vergaderen", zegt Gwen Metdepenningen van de jeugddienst.





In de afgelopen maand konden kinderen uit het zesde leerjaar van alle Zeelse lagere scholen zich kandidaat stellen voor een zitje in de kindergemeenteraad. De leerlingen met de meeste stemmen kregen een zitje in de kindergemeenteraad. Tijdens de slotzitting in mei 2018 stellen de kindergemeenteraadsleden de resultaten van de verschillende gemeenteraden voor aan het publiek.





