Kindergemeenteraad start Facebookpagina 18 juni 2018

De Zeelse kindergemeenteraad maakt werk van een eigen Facebookpagina. De kindergemeenteraad werd in februari voor het eerst samengesteld. De voorbije maanden vergaderden de leden op regelmatige basis. Er werd gediscussieerd over wat er anders kan in Zele. Tijdens de slotvergadering stelden ze het bestuur voor om kleurrijke zebrapaden aan te leggen. "Op die manier vallen de zebrapaden extra goed op en zo zullen bestuurders hopelijk sneller stoppen", klinkt het. Intussen is er ook een Facebookpagina. Die is te vinden onder de naam 'Kindergemeenteraad Zele'. (KDBB)