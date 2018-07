KFC Zele Heikant zoekt trainer Katrijn De Bleser

KFC Zele Heikant is dringend op zoek naar een trainer voor de U15. “Op 1 augustus gaan de trainingen van start en we hebben nog steeds niemand gevonden”, zegt jeugdverantwoordelijke Tom De Bruyne die nog een laatste oproep doet. Voor de andere jeugdafdelingen zijn er intussen sportievelingen gevonden die willen begeleiden, enkel voor de U15 wordt er nog een trainer gezocht. Kandidaten kunnen contact opnemen via jasmin.tom@telenet.be.