KFC Zele Heikant zoekt jeugdspelers en trainer 30 juni 2018

02u33 0

KFC Zele Heikant is op zoek naar jeugdspelers, in het bijzonder voor de teams U9, U10, U12 en U15. Dat zijn kinderen die geboren werden in 2004, 2005, 2007, 2009 of 2010. "Ook zijn we nog op zoek naar een trainer voor de U15. Een diploma is geen noodzaak, wel veel goesting om te werken met jongens die wekelijks hun hobby willen uitoefenen", zegt jeugdverantwoordelijke Tom De Bruyne. Kandidaten kunnen contact opnemen via jasmin.tom@telenet.be. (KDBB)