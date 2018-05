Kennismaken met kartel N-VA/Zele Vlakaf 31 mei 2018

N-VA Zele en Zele Vlakaf organiseren een Café Kartel. De twee partijen trekken in oktober in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen. In het kader daarvan organiseren ze een heel weekend lang activiteiten waarop iedereen de bestuursleden en mandatarissen van beide partijen kan leren kennen. Vrijdag 8 juni staat er een kaarting op het programma. Zaterdag 9 juni kunnen gezinnen met kinderen terecht aan de Zandberg voor kindergrime, een wandelzoektocht en voor pret op het springkasteel. 's Avonds is er stand-upcomedy en de rockband Driver komt langs. Zondag staat er nog een politiek debat over kernenergie op het programma en het streekbierencafé is dan open. "Op deze manier kan iedereen op een ongedwongen manier met ons kennismaken. Wij krijgen zo de kans om te luisteren wat er leeft in Zele", zegt Sven Caudron, voorzitter van N-VA Zele. "Omgekeerd zullen ook wij onze visie op bijvoorbeeld het dossier Groen Stroom toelichten", zegt Michel Meesen, voorzitter van Zele Vlakaf. (KDBB)