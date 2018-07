Kansarmoede daalt voorzichtig, maar blijft boven Vlaams gemiddelde 04 juli 2018

02u30 0 Zele De kansarmoede in Zele daalde vorig jaar met twee procent. Daarmee ligt Zele nog steeds hoger dan het Vlaams gemiddelde. "Maar we blijven initiatieven nemen om dat percentage te verlagen", klinkt het bij het gemeentebestuur.

In Zele werd vorig jaar 18,85 procent van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Dat is twee procent minder dan in 2016. Die cijfers maakte Kind en Gezin bekend. De daling is alvast hoopgevend. "De strijd tegen kansarmoede is een belangrijk beleidsthema", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld).





En dat werd de voorbije jaren al duidelijk met de komst van ROTZ, het Zeelse Huis van het Kind dat in 2015 opgericht werd. "ROTZ voorziet een aanpak op lange termijn door de krachten van verschillende gezinsgerichte diensten en organisaties in Zele te bundelen", zegt schepen van Jeugd en Welzijn Serdar Celik (sp.a).





Zo kunnen mensen bij ROTZ terecht voor informatie van onder andere het OCMW, Kind en Gezin, vzw Oko&Zo, scholen, mutualiteiten, huisartsen en het noodwinkeltje. Gezinsondersteuner Marleen Verhas luistert naar de bezorgdheden en vragen van ouders en wijst hen de weg. Brugfiguur Imke Kint is een dagelijks aanspreekpunt voor ouders aan de schoolpoort.





Met die vorm van eerstelijnswerk bereikt ROTZ ook ouders die anders hun weg naar de diensten niet vinden. Verder biedt ROTZ ook vormingen en infosessies op een laagdrempelige manier voor ouders van kleine en grote kinderen, maar evengoed voor aanstaande ouders.





(KDBB)