Jongste skippers van Siluskip vallen meteen in de prijzen Geert De Rycke

29 maart 2019

13u36 0

De ropeskippers van Siluskip behaalden vier medailles tijdens het provinciaal kampioenschap rope-skipping voor miniteams. Dat de skippers van de Zeelse club al wereldtitels behaalden, is niet nieuw. Dat nu ook de allerjongsten meteen in de prijzen vallen, dat is opnieuw bijzonder. Met achttien jonge en nieuwe wedstrijdskippers trokken ze naar het provinciaal kampioenschap voor miniteams. Alle deelnemers zijn duo’s die jonger zijn dan 11 jaar. Per duo legden ze drie verschillende proeven af en dat deden ze goed. Noor Bekaert en Thanée van Damme werden provinciaal kampioen in de reeks van 8-9-jarigen. Lenah Bracke en Lynne Burm gingen met zilver naar huis in de reeks van 10-jarigen. In de reeks van 11-jarigen werden Aline Corrijn en Ella Vanhie provinciaal kampioen. Ook het brons in die reeks ging naar Siluskip met het duo Lotte De Pauw en Myrthe Saey.