Jonge vrouw houdt oudere dame aan de praat terwijl kompaan inbreekt in woning Koen Baten

12 december 2018

10u12 0

In de Bosstraat in Zele werd een bejaarde dame gisteren aan de praat gehouden zodat inbrekers hun werk konden doen in haar woning terwijl ze er bij stond. Een jonge vrouw belde aan en sprak de vrouw aan. Ze vroeg wat geld of water, terwijl de handlanger op dat moment ongezien mee naar binnen kwam in de woning. Op dat moment wordt de dame bestolen. Wat er net gestolen werd is niet duidelijk. De politie roept alleszins op om waakzaam te zijn, en oudere familieleden in te lichten over deze praktijken.