Jong VLD zet volop in op de jeugd Jong VLD Zele wil met drie punten volop inzetten voor de jeugd die woonachtig is in de gemeente. "We willen topprioriteit geven aan deze thema's waarbij de Zeelse jeugd kan profiteren", aldus voorzitter Dries Van Hecke.

Koen Baten

24 juli 2018

09u25 1

Het eerste belangrijke punt voor Jong VLD Zele is de aanleg van een speelbos. Tot op vandaag is dit er nog altijd niet, maar de partij geloofd dat er zeker plaats is in het centrum om deze groene long te creëren. "Een mogelijke locatie is de oude site aan friswit of de voetbalvelden aan het zandbergplein. De ruimte is er groot genoeg voor het speelbos en de nodige parking", aldus Pieter-Jan Van Der Burght.

Een tweede belangrijk punt is de opwaardering van het zandbergplein en veiliger kunnen uitgaan in de omgeving van de Kloosterstraat. "Het plein is nu te verdeeld, terwijl de mogelijkheid er is om er een plein van te maken dat veel aangenamer is om te vertoeven", klinkt het. De uitbreiding van de fietsstraat aan de uitgaansmogelijkheden en schoolomgeving kan volgens Jong VLD ook de veiligheid verhogen. "Als men het plein zou herinrichten is er ook meer plaats voor de auto's om te parkeren, wat in de toekomst met de bouw van de sporthal zeker van pas zal komen."

Een derde en laatste punt dat voor Jong VLD Zele belangrijk is, is de mentale gezondheid van onze jongeren. "Een creatie van eerstelijnszorg voor pyschische bijstand aan jongeren en jongvolwassenen is zeker geen overbodige luxe. Een plaats creëren waar geborgenheid voor alle soorten situaties mogelijk is zoals pestgedrag, psychisch leed enzovoort, kan zeker een hulp bieden", klinkt het bij de partij. "Wat wij willen is vooral een bruisend, levendig en jong Zele", besluit de voorzitter.