Jong VLD presenteert prioriteitenlijstje Jong VLD Zele wil zich met drie speerpunten volop inzetten voor de jeugd in de gemeente. "We willen topprioriteit geven aan deze thema's waar de Zeelse jeugd kan van profiteren", aldus voorzitter Dries Van Hecke.

Koen Baten

24 juli 2018

12u17 1

Jong VLD Zele pleit in de eerste plaats voor de aanleg van een speelbos. Tot op vandaag is dat er nog altijd niet, maar de partij gelooft dat er zeker plaats is in het centrum om deze groene long te creëren. "Een mogelijke locatie is de site aan de voormalige industriële wasserij Friswit of de voetbalvelden aan het Zandbergplein. De ruimte is er groot genoeg voor het speelbos en er is parking", aldus Pieter-Jan Van Der Burght.

De opwaardering van het Zandbergplein en een veiligere uitgaansomgeving voor de Kloosterstraa staan ook hoog op het prioriteitenlijstje. "Als je het plein zou herinrichten is er ook meer plaats voor de auto's om te parkeren, wat in de toekomst met de bouw van de sporthal zeker van pas zal komen."

Jong VLD Zele wil ook zorg dragen voor de mentale gezondheid van de jongeren. "Eerstelijnszorg voor psychische bijstand aan jongeren en jongvolwassenen is zeker geen overbodige luxe", klinkt het bij de partij. "Wat wij willen is vooral een bruisend, levendig en jong Zele", besluit de voorzitter.