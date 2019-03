Jobwinkel Zele roept werkgevers op om vacatures door te sturen Yannick De Spiegeleir

26 maart 2019

13u19 0 Zele De jobwinkel roept alle Zeelse werkgevers die zowel gevestigd zijn op het bedrijventerrein alsook KMO’s, winkeliers, gemeentebestuur, OCMW-bestuur op om vacatures door te sturen die momenteel openstaan of gaan opengeschreven worden.

De maand april staat enkel in het tekenen van vacatures van bedrijven gevestigd in Zele. De maand mei staat volledig in het teken van jobstudentenvacatures. Waarbij studenten die langskomen ook informatie krijgen over de nieuwe regelgeving kinderbijslag en studentenwerk. Ook voor voorbeelden van sollicitatiebrieven en CV’s kunnen studenten ook in de jobwinkel terecht.

Sinds oktober 2018 houdt de jobwinkel in Zele elke maand een vacaturebeurs waarbij telkens vacatures uit één sector in de kijker worden gezet. De vacaturebeurs richt zich tot werkzoekenden die een job of een opleiding zoeken, tot jongeren die op 30 juni de school verlaten en op zoek zijn naar een eerste job, maar ook tot jongeren die op zoek zijn naar een studentenjob. Ook als je al werkt, maar op zoek bent naar een andere job of opleiding, of begeleiding zoekt om naar een andere job over te stappen, ben je welkom.

De vrijwilligers van de jobwinkel engageren zich om de vacatures uit te printen en uitgehangen in de jobwinkel. De jobwinkel wil hiermee de komende maanden ook het werken in eigen gemeente promoten bij werkzoekenden en jobstudenten.

Werkgevers kunnen vacatures doormailen naar jobwinkel.zele@gmail.com

De vacatures zijn te bekijken elke dinsdag voormiddag van 9 tot 12 uur in de Kloosterstraat 12.