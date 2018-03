Jobstudenten gezocht om anderstalige kinderen te begeleiden 06 maart 2018

De gemeente is op zoek naar jobstudenten die het project 'Met Lola in het taalbad' mee willen begeleiden. Het gaat om vijf begeleiders die tijdens de laatste week helpen om anderstalige kinderen extra ondersteuning te geven. Binnen het project krijgen kinderen van 5 tot 8 jaar een weekje taalstimulering om zo voorbereid aan het schooljaar te beginnen. Jobstudenten moeten minimum achttien jaar oud zijn. Solliciteren kan tot 21 maart via www.zele.be. (KDBB)