Jeugdtheater Rhetorika viert 45ste verjaardag 06 april 2018

Jeugdtheater Rhetorika (JTR) uit Zele bestaat 45 jaar en dat is een goede reden om te feesten. Zo werd al de familievoorstelling 'Sneeuwwitje... Maar dan anders.' op de planken gebracht. Het jeugdtheater werd opgericht in 1973 met als bedoeling jonge mensen in te wijden in de wereld van theater.





Toen het gezelschap vijf jaar bezig was, mochten ze al meer dan 500 toeschouwers verwelkomen. Door de jaren heen sloten zich verschillende jongeren bij het gezelschap aan die daarna de professionele wereld instapten zoals Chris Van den Durpel, Kürt Rogiers, Els De Schepper en Philippe Robbrecht.





In 1996 won JTR de eerste Zeelse Jeugdprijs, als beloning voor haar succesvolle kinder- en jongerenwerking. Een jaar later haalden de oudste spelers van JTR de eerste prijs in het Oost-Vlaams Tornooi voor Jongerentoneel.











(KDBB)