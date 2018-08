Jeugd Rode Kruis zoekt leiding Katrijn De Bleser

23 augustus 2018

09u43 0

Het Jeugd Rode Kruis van Zele is op zoek naar nieuwe leiding. De vereniging heeft een nieuwe mascotte: Eline. Met die mascotte gaan ze op zoek naar extra leiding om de handen uit de mouwen te steken. Kandidaten moeten tussen 16 en 25 jaar oud zijn, af en toe eens gek willen doen, boordevol ideeën zitten, graag met kinderen spelen en hen iets bij willen leren over EHBO. Kandidaten kunnen contact opnemen met Elke De Bock via 0472/89.28.97 of jeugd@zele.rodekruis.be.