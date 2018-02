Jaar cel voor ex-schuldbemiddelaar VOORMALIG ADVOCATE VEROORDEELD VOOR GESJOEMEL NELE DOOMS

27 februari 2018

02u53 0 Zele Gewezen advocate Lieve P. (40) uit Zele is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot één jaar met uitstel. Ze verduisterde zo'n 124.000 euro van cliënten waar ze schuldbemiddelaar van was. Ze versaste non-stop geld tussen verschillende rekeningen en betaalde met een deel ook verbouwingen aan haar eigen villa.

Lieve P. was gisteren niet aanwezig om het vonnis van de Dendermondse rechtbank te aanhoren. Haar eigen uitleg had ze een maand eerder tijdens de behandeling van de zaak al gegeven, hoewel ze toen amper uit haar woorden kwam. "Ik weet dat ik fouten heb begaan en heb daar nu spijt van", zei ze. "Maar ik heb de voorbije jaren vooral proberen leven door hier niet aan te denken. Ik zal nu wel proberen alle slachtoffers hun geld terug te betalen."





124.000 euro

Dat zou volgens het parket gaan om liefst 124.000 euro. Het grootste deel van die centen verdween omdat P. jarenlang non-stop geld tussen rekeningen versluisde. "Ze liet zich intimideren door cliënten die geen geld meer hadden, maar het wel eisten en nam daarvoor geld van rekeningen van andere cliënten", zegt advocaat Tom Van den Bossche, die slachtoffers vertegenwoordigde. "De ene put werd gevuld met de andere en op den duur kon niemand er nog aan uit." P. gebruikte ook geld van cliënten om verbouwingen aan haar eigen villa te financieren.





Uiteindelijk zorgde het gesjoemel ervoor dat schulden van cliënten niet afbetaald raakten of dat ze daar veel langer over deden dan het geval zou zijn geweest als alles correct was verlopen. Slachtoffers kregen ook nooit bankafschriften te zien of informatie over schuldaflossing en de stand van de rekeningen. De feiten duurden van 2008 tot 2014.





Blanco strafblad

De rechtbank tilde erg zwaar aan de feiten. "Die zijn uitermate ernstig", zei rechter Mieke Butstraen in haar vonnis. "P. moest als advocate zorgen voor de sanering van schuldenlast van mensen in moeilijkheden. Zij moest dat geld als een goede huisvader beheren, maar in de plaats daarvan sprong ze er erg onzorgvuldig mee om en vermengde de financiën van cliënten met haar eigen middelen. Op die manier maakte zij misbruik van het vertrouwen van de meest kwetsbaren in onze maatschappij." Omdat P. schuldinzicht toonde en nog een blanco strafblad heeft, kon ze wel nog op enige mildheid van de rechtbank rekenen. Die sprak daarom de gevangenisstraf met uitstel uit. De boete is wel effectief. De openbaar aanklager had ook de verbeurdverklaring van de woning van P. gevraagd, maar daar ging de rechtbank niet op in. "Omdat slechts een deel van de woning werd gefinancierd met een beperkt deel van het geld", zei de rechter. "Een verbeurdverklaring zou buiten proportie zijn."





P. is ondertussen geen advocaat meer. Ze werkt nu als bankbediende.