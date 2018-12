Inzamelactie voor Tovertafels dementieafdeling ‘De Kering’ groot succes: dubbel zoveel opbrengst als verwacht Yannick De Spiegeleir

26 december 2018

17u15 0 Zele In het OCMW-woonzorgcentrum De Meander aan de Koevliet hebben vrijwilligers en familieleden van bewoners meer dan 15.000 euro ingezameld voor de aankoop van twee ‘Tovertafels’: een interactief spel voor mensen met dementie. Bekende Zelenaar Jelle De Beule kwam als peter van de actie de Tovertafel mee inhuldigen.

7.500 euro voor de aankoop van één Tovertafel voor De Kering. Dat was het aanvankelijke opzet van Jeaninne Boffé, wiens mama Maria Pieters op de afdeling verblijft, en een team van vrijwilligers en familieleden. Uiteindelijk haalden ze meer dan het dubbele van het vooropgestelde bedrag binnen dankzij talloze acties in samenwerking met de Zeelse bevolking. “Ik weet nog hoe Jeaninne haar gezicht wit wegtrok toen we op een eerste vergadering de kostprijs van een Tovertafel ter sprake brachten, maar ze heeft zich samen met de andere vrijwilligers volledig gesmeten. Ze hebben dat fantastisch gedaan”, zegt Kristine Baert, afdelingshoofd van De Kering.

Een streekbierenavond, een wandeling, de verkoop van confituur en pralines, een eetfestijn of een Zeelse vertelavond. Boffé en co keken niet op een inspanning om zoveel mogelijk centen in te zamelen. Een verbluffende prestatie: dankzij hun inzet konden er niet één maar twee Tovertafels aangekocht worden voor De Meander. Bovendien kreeg afdeling De Kering woensdagnamiddag ook nog een muziekinstallatie als verrassingsgeschenk.

Ook Jelle De Beule, bekend van onder meer Neveneffecten en De Ideale Wereld, leende zijn bekende gezicht aan de actie en nam een filmpje op om te actie mee te ondersteunen. “De vraag kwam van mijn moeder Irena (Van Hoebeke, red.) die hier ook actief is als vrijwilliger op de afdeling waar onze groottante verblijft. Uiteraard wilde ik deze actie met plezier ondersteunen”, vertelt De Beule.

De Tovertafels zijn een enorme aanwinst voor De Meander. Het gaat om een beamer die met infraroodsensoren, een luidspreker en een processor interactieve spellen op een tafel projecteert. De kleurrijke projecties reageren op hand- en armbewegingen. Zo kunnen de bewoners zelf spelen met het licht en brengt het mensen met dementie in beweging. De aangeboden spellen kunnen zowel zelfstandig als amen met medewerkers of familieleden worden gespeeld. “Het is een prachtig instrument voor onze bewoners. We zijn de mensen die dit prachtige resultaat mogelijk maakten zeer dankbaar”, aldus Els Van Steen, directrice van De Meander.

Een groep enthousiaste vrijwilligers en familieleden hebben door het organiseren van verschillende activiteiten en crowd-funding de aankoop te bekostigd van een Tovertafel voor afdeling De Kering van woonzorgcentrum De Meander.

Meer informatie over het project is te vinden via www.voordekering.be.