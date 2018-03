Inschrijven voor Kriebeldinges 06 maart 2018

De sportdienst trekt op donderdag 12 april met een delegatie Zeelse kinderen naar Kriebeldinges op domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Die dag worden er uitdagende sporten aangeboden zoals schermen, lasershooting en klimmen langs een touwenparcours. Kinderen vanaf het vierde leerjaar tot het derde jaar secundair kunnen deelnemen aan Kriebeldinges. Het aantal plaatsen is beperkt. Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven kan bij de sportdienst in De Wiek, via 052/45.98.34 of sportdienst@zele.be vanaf 12 maart tot 29 maart. (KDBB)