Inschrijven jogging Bryan Roosenboom tijdens Kouterkermis 20 juni 2018

De jogging 'Grote Prijs Bryan Roosenboom' is op zondag 1 juli al aan zijn derde editie toe. "Hiermee dragen we ons steentje bij voor de heropwaardering van Kouterkermis", zegt organisator Erwin Roosenboom van Team Bryan Roosenboom. Zij organiseren de jogging in samenwerking met de gemeente Zele. "De jogging kende tijdens de eerste edities meteen heel wat bijval en ze blijft groeien. Intussen is onze jogging in de ruime regio bekend voor het mooie parcours rond het kermisgebeuren. Bovendien voorzien we een prijzenpot van meer dan 2.500 euro." De joggings gaan van start in de Kouterstraat. Om 13.30 uur is er de Kabouterloop voor kinderen tot zes jaar. Een kwartier later vertrekt de kidsrun voor kinderen van zeven tot twaalf jaar. Om 14.30 uur kunnen volwassenen vertrekken voor 2,5 of voor vijf kilometer en om 15 uur gaat de tien kilometer van start. Volwassenen die vooraf inschrijven, betalen 5 euro. Inschrijven via teambryanroosenboom.jouwweb.nl. (KDBB)