Ingrid (63) breidt ‘Altijd Mooi’-winkel uit en lanceert eigen lijn voor haaraanvullingen: “Het blijft kriebelen om te ondernemen” Yannick De Spiegeleir

21 november 2018

17u55 0 Zele In de Kouterstraat steekt de ‘Altijd Mooi’-winkel sinds kort in een nieuw kleedje. Meer dan ooit staat Ingrid Berckmoes klaar voor vrouwen én mannen die goed in hun vel willen zitten, ook tijdens en na kanker. Met LILBHair lanceert ze haar eigen ontwerplijn voor haaraanvullingen.

Ingrid Berckmoes is een bekend gezicht in Zele. Al sinds 1974 heeft ze haar eigen kapperszaak in het centrum van de gemeente. En zo’n zes jaar geleden startte ze met een shop waar vrouwen aangepaste lingerie, sjaals, haarstukjes en een goed gesprek kunnen krijgen. In tegenstelling tot veel van haar leeftijdsgenoten, die uitkijken naar of reeds met pensioen zijn, kiest Ingrid op haar 63ste nog voor een nieuwe wending. “Het blijft kriebelen om te ondernemen”, getuigt Ingrid.

Om de ‘Altijd Mooi’-winkel te kunnen uitbreiden, zet ze haar kapperszaak op een lager pitje. “Omdat we nu in een groter pand zitten, kunnen onze bezoekers nog meer rekenen op een persoonlijke aanpak waar we rustig de tijd voor kunnen nemen in één van onze ‘boudoirs’”, nodigt Ingrid uit. De nieuwe winkel opent ook mogelijkheden voor workshops, speciale happenings en andere activiteiten.

Maar er is meer. Vanuit haar expertise als kapster en de begeleiding van kankerpatiënten en mensen met haaruitval in de ‘Altijd Mooi’-winkel lanceert Ingrid haar eigen lijn voor haaraanvullingen, LILBHair: een samentrekking van de namen van haar kleinkinderen Lily en Berten. “We ontwerpen de aanvullingen volledig zelf met natuurlijk haar en op maat van onze klanten. De haartjes worden één voor één met de hand ingeknoopt. Er is een oplossing voor iedereen: voor mensen met dun haar, wie last heeft van kaalheid, voor wiens haar moeilijk in model geraakt of wie zich ergert aan uitgroei na een haarkleuring. Mensen beseffen niet altijd dat daar een goede oplossing voor bestaat: haaraanvullingen. Je hoeft je eigen gezond haar niet onder een volledig haarwerk of pruik te stoppen als je bijvoorbeeld kampt met lokale kaalheid of haarverdunning.” In 2019 opent Ingrid een concept store van LilBHair in de ‘Altijd Mooi’-winkel waarin klanten het volledige aanbod kunnen ontdekken en zich op maat laten begeleiden.

Wie kennis wil maken met de vernieuwde ‘Altijd Mooi’-winkel, kan het openingsweekend op 13, 14 en 15 december aankruisen in zijn agenda. Op het programma staan onder meer massages, een professionele sessie bij het uitzoeken van de juiste kleur van sjaals, turbans en haarwerken en een ‘tastingsessie’ met champagne, niet-alcoholische drankjes en aangepaste hapjes.

Voor meer informatie kan je surfen naar www.altijdmooi.be of de Facebookpagina ‘Altijd Mooi’.