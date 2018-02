Infoavond over toekomstplannen centrum 17 februari 2018

02u38 0

Maandag 19 februari is er in het gemeentehuis een infoavond over de toekomst van het centrum van Zele.





Er wordt meer uitleg gegeven bij de toekomstplannen in het centrum, in het kader van het project 'Groene Stroom'. Dat project voorziet in de totale herinrichting van het centrum. Peter Vermeulen, directeur van het ontwerpbureau Stramien, geeft je dan meer uitleg.





Iedereen is welkom om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Meer info is te verkrijgen op de dienst Ruimtelijke Ordening: 052/45.98.31. (KDBB)