Info over taalontwikkeling bij kinderen 06 maart 2018

Het Zeelse Huis van het Kind ROTZ organiseert een bijeenkomst 'Allemaal taal' voor ouders van kinderen van nul tot drie jaar. Samen in boekjes kijken en praten over wat je ziet, stimuleert de taalontwikkeling van je kind. Tijdens de sessie ontdekken deelnemers samen de wondere wereld van meertalig opvoeden. De sessie wordt georganiseerd in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering. De gratis sessie gaat door op woensdag 7 maart van 9 tot 11.30 uur. Er is opvang voor de kinderen. Info bij Imke Kint: 052/45.70.52 of info@rotz.be. (KDBB)