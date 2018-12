Industriepark Wijnveld gegeerd bij bedrijven: “Nog maar 2 gronden beschikbaar” Yannick De Spiegeleir

24 december 2018

11u38 1 Zele De Zeelse industriezone Wijnveld ontwikkelt tegen een hoog tempo. Twee jaar na de start van de aanleg zijn meer dan 90 procent van de percelen ingepalmd. “De betaalbare grondprijs lokt de bedrijven naar onze gemeente”, weet schepen van Lokale Economie Sabine Hoogewys (Open Vld).

Het bedrijventerrein langs de N47 kwam er niet zonder slag of stoot. Bijna vijftien jaar geleden stootten de eerste plannen voor het gebied van 34 hectare op flink wat protest van omwonenden en landbouwers van de wijken Hoek en Durmen. Na het vastleggen van groenbuffers en het pensioen van een oudere generatie landbouwers kwam er alsnog schot in de zaak.

Vanaf 2010 dreigde ook een juridisch geschil met private ontwikkelaar Landexplo roet in het eten te gooien, maar na tussenkomst van bouwgroep Cordeel werd de strijdbijl begraven. Een akkoord bleek een betere optie dan een lange en onzeker juridisch kluwen. Tachtig procent van de gronden is immers in handen van Landexplo. De ontwikkeling kon eindelijk uit de startblokken schieten.

Het nieuwe industrieterrein heeft de gemeente intussen nog geen windeieren gelegd. “De grondprijzen in het Wijnveld liggen een pak lager dan in de nieuwe industriezone in Lokeren. Bij ons variëren de prijzen van 95 tot 120 euro per vierkante meter. Bij onze buren schommelt de prijs tussen 150 en 175 euro per vierkante meter. Dat zorgt ervoor dat sommige bedrijven hun oog laten vallen op Zele”, weet Hoogewys. Op één van de loten opent tegen 2020 ook het nieuwe containerpark.

De ontwikkeling van het Wijnveld betekent in meerdere opzichten een positieve zaak voor Zele. “We hebben nog geen zicht op een precieze opbrengst voor de gemeentelijke ‘schatkist’, maar die loopt zeker op tot in de miljoenen euro’s”, zegt de schepen. Ook op de tewerkstelling heeft het Wijnveld een gunstige impact. “We hanteren bewust geen vastgelegde criterium op vlak van aantal personeelsleden, maar het wordt wel meegenomen in het waardeoordeel van de screening die elk bedrijf ondergaat. Een strikt cijfer kan een averechts effect hebben. Als je een minimum aantal personeelsleden hanteert, maken bedrijven die in de toekomst willen uitbreiden en op dat ogenblik aanwervingen willen doen geen kans om zich hier te vestigen. Ook innovatieve firma’s hebben een streepje voor.”

Toch komt niet eender welk bedrijf er zo maar in. “We willen bijvoorbeeld vermijden dat er zich logistieke bedrijven nestelen in het Wijnveld omdat deze minder interessant zijn op vlak van tewerkstelling”, geeft Hoogewys aan.