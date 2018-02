Inbreker op heterdaad betrapt 13 februari 2018

In de Kouterstraat in Zele werd zondagochtend een dief op heterdaad betrapt. De 25-jarige man, die afkomstig is uit Zele, was aan het inbreken in een café in de Kouterstraat toen hij plots door iemand op heterdaad betrapt werd. De man kon opgepakt worden door de politie en werd gedagvaard in snelrecht. Hij zal zich op 28 februari moeten verantwoorden voor zijn daden in de correctionele rechtbank van Dendermonde. (KBD)