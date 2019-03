IDM stelt stormplan op Yannick De Spiegeleir

06 maart 2019

Afvalintercommunale IDM gaat bekijken of het in de toekomst behaalde ophalingen kan uitstellen in functie van weersomstandigheden. In de nacht van zondag op maandag waaide door het stormachtige weer heel wat vuilnis weg. “We zullen voor het stormplan samenwerken met de gemeentediensten van de betrokken gemeenten”, klinkt het bij IDM. Zo ging het Ecoteam in Lokeren deze week een hele dag op pad om het waaivuil in de straten op te ruimen. “In eerste instantie blijft het natuurlijk de verantwoordelijkheid van de burger om het afval correct aan te bieden, zodat er minder afval kan gaan waaien”, besluit de afvalintercommunale.