IDM informeert over nieuwe blauwe afvalzak Yannick De Spiegeleir

04 maart 2019

17u42 0 Zele Vanaf 1 april gelden er nieuwe sorteerregels voor de blauwe zak. Vanaf dan kan je alle plastic verpakkingen kwijt in je PMD-zak.

Afvalintercommunale IDM informeert de Zelenaars binnenkort over de nieuwe mogelijkheden in haar magazine dat op maandag 11 maart in de brievenbus valt. In de infofolder lees je welk plastic afval je voortaan allemaal kan sorteren in de nieuwe blauwe zak. Dankzij de nieuwe regels kan je jaarlijks tot 8 kilo extra plastic afval gerecycleerd worden. “Kilo’s die niet meer in je restcontainer terechtkomen. Dat scheelt voor het milieu én je portemonnee”, klinkt het bij IDM.