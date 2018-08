Huis van het Kind start pamperbank voor gezinnen in armoede ROTZ bestaat drie jaar en kreeg al heel wat ouders over de vloer Katrijn De Bleser

16 augustus 2018

14u11 0

Het Zeelse Huis van het Kind, ROTZ, start met een pamperbank. Daarmee willen ze gezinnen die het moeilijk hebben aan luiers helpen. Luiers zijn immers een zware kost. ROTZ bestaat drie jaar en heel wat ouders vonden intussen hun weg naar het gebouw aan het marktplein.

Eén op vijf kinderen in Zele wordt geboren in een gezin dat in armoede leeft. Daarmee is het armoedecijfer in de gemeente nog steeds hoog in vergelijking met andere Vlaamse gemeenten. "Luiers zijn duur. Zeker voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, weegt de kost van luiers door", zegt Marleen Verhas, gezinsondersteuner bij ROTZ. "We haalden de mosterd in West-Vlaanderen, waar al een pamperbank werd opgericht. Het principe is simpel: ouders die pampers hebben die ze niet meer gebruiken, kunnen die deponeren in één van de inzamelbussen. Het kan gaan om luiers die te klein zijn voor hun kind, staaltjes of restjes als het kind zindelijk is. Eén pamper is al voldoende om in te leveren", zegt Marleen.

Met de luiers die ingezameld worden, gaan vrijwilligers één keer per maand aan de slag. "Ze worden gesorteerd per maat en per 25 in een zak gestopt. Nadien herverdelen ze die dan onder gezinnen die er nood aan hebben. Dat kan enkel op doorverwijzing van de verschillende instellingen zoals het OCMW", vertelt Marleen, die samen met collega en brugfiguur Imke Kint de pamperbank uit de grond stampte.

Het project is nog niet goed opgestart of ze krijgen al een massa luiers binnen. "Iemand ging voor 100 euro luiers kopen en bracht die binnen. Hij vond dat een beter initiatief dan geld geven, want zo weet hij zeker dat het goed besteed wordt", zegt Marleen, die meteen ook extra voordelen ziet aan het project. "Op die manier hopen we gezinnen over de vloer te krijgen die hier voordien nog niet kwamen. Mensen die luiers komen afhalen, hebben meteen de mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan."

Want dat is wat ROTZ intussen al drie jaar doet. In het gebouw aan het marktplein, waar vroeger het vredegerecht gevestigd was, informeren ze kinderen en vooral ouders over de verschillende levensfasen van het kind. Dat doen ze vooral op een speelse manier tijdens gezellige koffiemomenten met ruimte voor spelende kinderen. "Imke doet haar job als brugfiguur fantastisch en dat maakt dat het opzet van ROTZ slaagt. We krijgen een mooie mix van moeders over de vloer", zegt Marleen. "Afgelopen jaar kregen we 200 vragen van ouders. Dat is veel. Het geeft aan dat de werking van ROTZ bij een breed publiek bekend is. Uiteraard speelt de locatie een belangrijke rol. We zitten op een centrale plaats waar veel passage is."

Mensen die luiers willen schenken, kunnen terecht bij ROTZ, in de Kolleblomme, bij OKO, CM en OCMW. Info: www.rotz.be.