Huis-aan-huisophaling grofvuil wordt even duur als afleveren op containerpark: “Verschil was onlogisch” Yannick De Spiegeleir

09 april 2019

19u05 4 Zele Zelenaars die grofvuil willen aanbieden via de huis-aan-huisophaling betalen vanaf 1 mei 0,20 euro per kilogram in plaats van de huidige 0,11 euro. “Afvalintercommunale IDM heeft aan alle gemeentebesturen in haar werkingsgebied gevraagd om het tarief gelijk te stellen met het aanbieden van grofvuil op het recyclagepark”, zegt schepen Francis De Donder (Leefbaarder Zele). Tegelijkertijd daalt de prijs van PMD-zakken van 0,25 euro naar 0,15 euro per zak.

De maatregel om het tarief voor de ophaling van het grofvuil op te trekken, werd op de jongste gemeenteraad onder vuur genomen door oppositiepartij Open Vld. “De vorige bestuursmeerderheid (waar Open Vld deel van uitmaakte, red.) had ervoor gekozen om het tarief van de grofvuilophaling zo laag mogelijk te houden en dit om de reden dat Zelenaars de afvalfractie momenteel niet kunnen aanbieden op het containerpark in hun eigen gemeente. Na de realisatie van het toekomstige recyclagepark waren compenserende maatregelen mogelijk”, zegt raadslid en voormalig milieuschepen Geert Roosenboom (Open Vld). Hij vreest voor een ‘sluikstortcrisis’. “Deze verhoging doorvoeren zonder dat er een alternatief voorhanden is, vinden we ‘not done’”, klinkt het.

Onlogisch

Huidig schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele) is niet onder de indruk van de kritiek. “Het is onlogisch dat de mensen 0,2 euro per kilogram grofvuil op de recyclageparken moeten betalen en dat de huis-aan-huisafspraak slechts 0,11 euro per kilogram bedraagt. Daarom heeft IDM bij alle gemeenten in haar werkingsgebied aangedrongen om de prijs gelijk te zetten. Het was niet mogelijk om beide tarieven aan te passen naar het laagste niveau (0,11 cent per kilo, red.) omdat OVAM dit tarief oplegt om subsidies te kunnen krijgen voor recyclageparken met weegbruggen.” De Donder wijst er bovendien op dat de prijs van PMD-zakken verlaagd wordt van 0,25 naar 0,15 euro per zak. “Met de nieuwe recyclageregels zullen deze zakken veel frequenter gebruikt worden.”

Tot slot benadrukt de schepen dat het gemeentebestuur er werk van wil maken dat op het toekomstige recyclagepark alle fracties kunnen aangeboden worden. “Dus ook grofvuil”, zegt De Donder. “Het is op vraag van IDM dat alle belastingreglementen op de recyclageparken en huis-aan-huisophalingen van grofvuil gelijk zouden zijn om een solidaire verrekening van de aangebrachte hoeveelheden per aantal inwoners in elke gemeente mogelijk te maken. Daarom is belangrijk dat we nu alles aflijnen en de onlogische situatie van een lager tarief bij de huis aan huis inzameling wegwerken.”