Houtblok smeult urenlang en zorgt voor hevige rook 02 juli 2018

Op de Lokerenbaan in Zele is in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand ontstaan in een schrijnwerkerij, net naast het bekende restaurant Fleur De Lin. Het vuur werd pas laat opgemerkt door de uitbaters van het restaurant. "Enkele klanten hadden ons die avond al gemeld dat ze een brandgeur waarnamen. Wij roken toen echter niets speciaal en werkten onze shift af", vertelt Lode De Roover. Rond 2.00 uur 's nachts kwam er toch ook een brandgeur tot bij hen en gingen ze buiten kijken. "We merkten dat er rook van bij de buren kwam en gingen meteen ter plaatse. Toen we merkten dat het niet klopte, hebben we onmiddellijk de brandweer verwittigd, die zeer snel ter plaatse was", klinkt het. Omdat de eigenaars van het restaurant de code kenden van de poort kon de brandweer zo naar binnen om het vuur te bestrijden. De oorzaak was een blok hout die op een machine was blijven liggen en al uren aan het smeulen was. Er was heel wat rookontwikkeling, maar uiteindelijk bleef de schade aan het gebouw relatief beperkt. "Een halfuur later en het was mogelijk veel erger afgelopen", besluit Lode. (KBD)